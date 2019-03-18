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ТЭК 18.03.2019 17:57

Порошенко назвал приоритеты Украины в энергетике: энергомост с ЕС, снижение доли ядерного топлива из РФ

Строительство энергоблоков N3 и N4 Хмельницкой АЭС, завода по производству ядерного топлива, сокращение доли ядерного топлива из России, а также энергомост с Европейским союзом являются приоритетными задачами Украины в сфере энергетики, заявил президент страны Петр Порошенко.

Как сообщил глава государства в ходе совещания по вопросам развития атомной энергетики и повышения безопасности использования ядерной энергии в понедельник, в настоящее время процесс диверсификации поставок ядерного топлива продолжается без каких-либо потерь по качеству и себестоимости продукции, а также акцентировал внимание на том, что в 2018 году третий энергоблок Южно-Украинской АЭС стал первым блоком, который был полностью переведен на топливо производства американской компании Westinghouse.

"Следующим стратегическим шагом в вопросе поставки топлива является обеспечение украинских атомных электростанций ядерным топливом собственного производства. (. . .) Уверен, что это очень амбициозная и своевременная задача, поскольку речь идет о создании в составе "Энергоатома" (оператор АЭС Украины - ИФ) собственного завода по изготовлению ядерного топлива", - отметил президент.

Среди приоритетных задач украинской энергетики П.Порошенко также назвал строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

Комментируя необходимость реализации проекта энергетического моста с Европейским союзом, глава государства отметил, что это позволит не только обеспечить увеличение экспорта электрической энергии, но и привлечь средства на строительство новых энергоблоков.

"Проект энергомоста, в первую очередь, является проектом евроинтеграционным. (. . .) Он в перспективе позволит осуществить интеграцию объединенной энергетической системы Украины с европейской сетью ENTSO-E. Хмельницкая АЭС станет пилотной в такой интеграции, а полученный в результате него уникальный опыт позволит нам как можно скорее объединить и украинскую и европейскую энергосистемы", - сказал президент.

В настоящее время только Westinghouse и российская "ТВЭЛ" владеют технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми оборудованы украинские атомные электростанции.

Ранее Украина планировала строительство в Кировоградской области завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ". Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежало 50% + 1 акция, "ТВЭЛу" - 50% минус 1 акция. Предполагалось, что завод уже в 2015 году приступит к производству ТВЭЛов и ТВС, а также циркониевых комплектующих и комплектующих из нержавеющей стали, в 2020 году - к изготовлению топливных порошков и таблеток. Общая стоимость строительства завода оценивалась в $450 млн. Однако проект был "заморожен" после событий в Крыму.

По итогам 2018 года доля закупок Украиной ядерного топлива у компании "ТВЭЛ" в денежном эквиваленте составила 71,6%, у Westinghouse - 28,4%.

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Тэги: УКРАИНА, ЭНЕРГЕТИКА, ПРИОРИТЕТЫ


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