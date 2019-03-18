Авиакомпания «Turkish Airlines» с 31 марта открывает прямой рейс Анталия-Баку-Анталия, говорится в сообщении компании.

«На первом этапе - с 31 марта по 29 мая - рейсы из Анталии в Баку будут выполняться 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и воскресеньям, обратный рейс - по понедельникам, вторникам и четвергам», - отмечается в информации.

Вылет из Анталии будет осуществляться в 23:55 по местному времени, прибытие в Баку - 03:40. Вылет из Баку в 05:15 с прибытием в Анталию в 07:25

«С 1 июня 2019 года рейсы Анталия-Баку-Анталия будут выполняться ежедневно», - подчеркивает авиакомпания.

Н.Аббасова