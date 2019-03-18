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Транспорт и связь 18.03.2019 18:19

Turkish Airlines с 31 марта открывает прямой рейс Анталия-Баку-Анталия

Авиакомпания «Turkish Airlines» с 31 марта открывает прямой рейс Анталия-Баку-Анталия, говорится в сообщении компании.

«На первом этапе - с 31 марта по 29 мая - рейсы из Анталии в Баку будут выполняться 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и воскресеньям, обратный рейс - по понедельникам, вторникам и четвергам», - отмечается в информации.

Вылет из Анталии будет осуществляться в 23:55 по местному времени, прибытие в Баку - 03:40. Вылет из Баку в 05:15 с прибытием в Анталию в 07:25

«С 1 июня 2019 года рейсы Анталия-Баку-Анталия будут выполняться ежедневно», - подчеркивает авиакомпания.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]