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Транспорт и связь 06.03.2024 12:10

"ИрАэро" с апреля начнет летать из Нижнего Новгорода в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 4 апреля открывает прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку, сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Отмечается, что это новое для авиакомпании направление. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю.

Вылеты из Баку, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», будут осуществляться по средам в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 23:00. Из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана вылеты в 01:00 четверга, прибытие в Баку в 05:00.

"ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АВИАКОМПАНИЯ, РЕЙС


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