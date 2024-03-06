"ИрАэро" с апреля начнет летать из Нижнего Новгорода в Баку

Авиакомпания "ИрАэро" с 4 апреля открывает прямые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода в Баку, сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Отмечается, что это новое для авиакомпании направление. Рейсы запланированы с частотой один раз в неделю.

Вылеты из Баку, как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», будут осуществляться по средам в 21:00, прибытие в Нижний Новгород в 23:00. Из Нижнего Новгорода в столицу Азербайджана вылеты в 01:00 четверга, прибытие в Баку в 05:00.

"ИрАэро" - российская авиакомпания, базирующаяся в Иркутске.

Р.Ахмедов