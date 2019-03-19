Вторая межафганская конференция соберется в Дохе

Вторая межафганская конференция по поиску путей мирного урегулирования в стране пройдет 14 апреля в столице Катара Дохе, сообщили во вторник афганские СМИ.

Они отметили, что в предстоящей конференции примут участие афганские политики и делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ - ИФ).

Первая такая встреча прошла в начале февраля в Москве. Она была организована афганской диаспорой в России. В конференции приняли участие представители различных политических сил и движений Афганистана, в том числе оппозиционных, а также делегация талибов численностью около десяти человек.

По итогам переговоров их участники приняли декларацию, направленную на развитие внутриафганского диалога с целью добиться политического решения конфликта в этой стране.

"Все стороны на конференции согласились, что достойный и долговременный мир является чаянием всего народа Афганистана, и этот принцип был достигнут в Москве", - отмечалось в документе.

В президентском дворце Афганистана заявили, что декларация по итогам двухдневной конференции в Москве не имеет реального веса.

"Опубликованная декларация не имеет никакого веса, так как делегаты, которые присутствовали на двухдневной конференции в Москве, не представляют исполнительную власть", - приводило афганское телевидение выдержки из заявления канцелярии президента Афганистана.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани подверг сомнению значение переговоров по афганскому урегулированию в Москве, заявив, что считает решения правительства и других законных институтов Афганистана главными на пути мирного урегулирования.