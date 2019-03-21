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АПК 21.03.2019 11:39

Генпрокурор Украины отказался принять от посла США список лиц, от преследования которых следует воздержаться - интервью The Hill

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому телеканалу The Hill заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.

В четверг утром пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала четыре фрагмента интервью Ю.Луценко и подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что генпрокурор действительно дал интервью The Hill и в одном из фрагментов рассказал о таком списке.

"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться", - цитирует Ю.Луценко американский телеканал.

Генпрокурор Украины продолжил: "Мой ответ был, что это является недопустимым".

"Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не остановит меня в расследовании, если имеет место преступление", - заверил он.

В то же время, по информации The Hill, государственный департамент США назвал такое заявление генпрокурора Украины "прямой фабрикацией".

По данным телеканала, Госдеп в настоящее время не оказывает финансовой поддержки органам прокуратуры Украины, а Ю.Луценко назвал "достаточно странной" ситуацию с неполучением $4 млн, которые были выделены американской стороной для органов украинской прокуратуры, но не поступили по назначению.

Официальных комментариев относительно того, чьи имена могли фигурировать в списке, предложенном послом, агентству "Интерфакс-Украина" получить не удалось, однако информированный источник сказал, что "в списке вероятно могут быть люди, лояльные к посольству США".

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Тэги: УКРАИНА, США, ПОСОЛ, ГЕНПРОКУРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]