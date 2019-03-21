Генпрокурор Украины отказался принять от посла США список лиц, от преследования которых следует воздержаться - интервью The Hill

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому телеканалу The Hill заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович давала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться, однако он счел недопустимым придерживаться таких пожеланий.
В четверг утром пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук обнародовала четыре фрагмента интервью Ю.Луценко и подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что генпрокурор действительно дал интервью The Hill и в одном из фрагментов рассказал о таком списке.
"К сожалению, на первой встрече посол США в Киеве дала мне список людей, от преследования которых следует воздержаться", - цитирует Ю.Луценко американский телеканал.
Генпрокурор Украины продолжил: "Мой ответ был, что это является недопустимым".
"Никто в этой стране - ни наш президент, ни наш парламент, ни наш посол - не остановит меня в расследовании, если имеет место преступление", - заверил он.
В то же время, по информации The Hill, государственный департамент США назвал такое заявление генпрокурора Украины "прямой фабрикацией".
По данным телеканала, Госдеп в настоящее время не оказывает финансовой поддержки органам прокуратуры Украины, а Ю.Луценко назвал "достаточно странной" ситуацию с неполучением $4 млн, которые были выделены американской стороной для органов украинской прокуратуры, но не поступили по назначению.
Официальных комментариев относительно того, чьи имена могли фигурировать в списке, предложенном послом, агентству "Интерфакс-Украина" получить не удалось, однако информированный источник сказал, что "в списке вероятно могут быть люди, лояльные к посольству США".
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 30 раз - Минобороны Азербайджана
Алиев направил поздравительное письмо президенту Казахстана
Алиев поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана
На западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,4
Российских космонавтов не будут привлекать к наземным экспериментам по моделированию полёта в дальний космос
Туристический рынок Египта восстанавливается рекордными темпами
Минздрав получит 2 млн манатов на завершение капремонта и оснащение роддома и детской больницы в Сальянах
Президент Алиев выделил 2,655 млн манатов на укрепление МТБ лифтового хозяйства и ремонт кровли многоквартирных домов в Нахчыване
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
США будут противостоять попыткам подрыва стабильности на Ближнем Востоке - Помпео
Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в Китае, около 30 ранены
Иностранные государства должны РФ почти $40 млрд с учетом советских долгов - проспект
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Перспективы развития рынка минеральных удобрений Каспийско-Черноморского региона обсудили в Баку
ОАО «АтаБанк» будет работать во время праздников.
Используйте бесплатный WhatsApp за границей со своим номером Nar
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»