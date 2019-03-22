Президент AIBA Рахимов временно сложил свои полномочия

Президент Международной ассоциации бокса, представитель Узбекистана Гафур Рахимов объявил о временном уходе с должности, сообщает пресс-служба AIBA.

"Имело место много дискуссий о будущем олимпийского бокса. Многое из сказанного было сосредоточено, в основном, на политике, а не на спорте. Хотя я искренне надеялся и верил, что спорт и политика могут быть разделены, и что хорошая работа и позитивные изменения, внедряемые в AIBA, будут признаны, политические дискуссии поставили под сомнение прогресс, достигнутый в нашей организации AIBA", - заявил Г.Рахимов.

"Я уже заявлял ранее, и хочу повторить сейчас еще - выдвигаемые против меня обвинения сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи. Я верю, что правда восторжествует. Тем не менее, я всегда говорил, что никогда не поставлю себя выше бокса, и как президент, я обязан сделать все, что в моих силах для служения нашему спорту и нашим спортсменам", - подчеркнул он.

"В связи с этим, я проинформировал членов Исполкома AIBA о том, что я планирую отойти в сторону с поста президента AIBA в соответствии с Уставом и подзаконными актами AIBA, которые позволяют президенту отказаться от осуществления своих полномочий и быть замененным временным президентом. Я созвал собрание членов Исполкома через телеконференцию на эти выходные, для того, чтобы обсудить этот вопрос и инициировать процесс избрания временного президента", - отметил он.

Внеочередное заседание исполкома AIBA состоится в выходные по телеконференции, в рамках заседания будет запущен процесс по утверждению временного президента.

Международный олимпийский комитет (МОК) в преддверии выборов президента AIBA в ноябре 2018 года неоднократно давал понять, что его не устраивает кандидатура Г.Рахимова и, в случае его избрания, бокс может быть исключен из олимпийской программы.

В МОК подозревают Г.Рахимова в связях с организованной преступностью, тот категорически отвергает эти обвинения.