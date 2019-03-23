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Происшествия 23.03.2019 13:48

МВД Азербайджана сообщает о раскрытии ряда крупных квартирных краж

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли несколько крупных квартирных краж, сообщается в хронике происшествий на сайте Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Зардабского РОП по подозрению в краже из квартиры драгоценностей на 9,85 тыс. манатов задержали местного жителя Азада Исмаилзаде», - говорится в сообщении.

Также правоохранительными органами по подозрению в краже драгоценностей на 2 тыс. манатов из квартиры проживающего в Зардабском районе Афгана Теймурлу задержан родной брат пострадавшего, житель Мингячевира Джахангир Теймурлу.

«В Агджабединском районе по подозрению в совершении квартирной кражи задержан ранее судимый Замин Ибрагимов, признавший похищение золотых украшений и наличности на общую сумму 3 тыс. манатов», - сообщает пресс-служба МВД.

Также сообщается о задержании жителей Агджабединского района Романа Асадова, Рояла Гусейнова и Алимардана Исмаилова, подозреваемых в краже из одного из домов имущества на 3 тыс. манатов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, КРАЖА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]