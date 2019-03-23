МВД Азербайджана сообщает о раскрытии ряда крупных квартирных краж

Правоохранительные органы Азербайджана раскрыли несколько крупных квартирных краж, сообщается в хронике происшествий на сайте Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Зардабского РОП по подозрению в краже из квартиры драгоценностей на 9,85 тыс. манатов задержали местного жителя Азада Исмаилзаде», - говорится в сообщении.

Также правоохранительными органами по подозрению в краже драгоценностей на 2 тыс. манатов из квартиры проживающего в Зардабском районе Афгана Теймурлу задержан родной брат пострадавшего, житель Мингячевира Джахангир Теймурлу.

«В Агджабединском районе по подозрению в совершении квартирной кражи задержан ранее судимый Замин Ибрагимов, признавший похищение золотых украшений и наличности на общую сумму 3 тыс. манатов», - сообщает пресс-служба МВД.

Также сообщается о задержании жителей Агджабединского района Романа Асадова, Рояла Гусейнова и Алимардана Исмаилова, подозреваемых в краже из одного из домов имущества на 3 тыс. манатов.

Р.Бабаев