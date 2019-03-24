Атомный ледокол "50 лет Победы" откроет круизную программу к Северному полюсу в июне, сообщили "Интерфаксу" в ФГУП "Атомфлот".

Всего летом текущего года состоится пять туристических рейсов. Выход ледокола из Мурманска запланирован на 13 и 24 июня, 8, 19 и 30 июля.

В ноябре 2017 года министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова (в настоящее время замгубернатора Мурманской области - ИФ) сообщила, что программа круизов на атомных ледоколах из Мурманска на Северный полюс может быть продлена до 2035 года.

Круизы на Северный полюс "Атомфлот" начал в 1990 году. Тогда данный вид деятельности стал одной из возможностей загрузки мощностей атомного ледокольного флота. Туристические рейсы осуществлялись на атомоходах "Россия", "Советский Союз", "Ямал". После ввода в эксплуатацию атомного ледокола "50 лет Победы" в 2007 году походы совершаются только на его борту.

Атомный ледокол "50 лет Победы" - самый крупный атомный ледокол в мире. Длина судна составляет 159 метров, ширина - 30 м, полное водоизмещение - 25 тыс. тонн, скорость хода - 18 морских узлов. Максимальная толщина льда, которую преодолевает ледокол - 2,8 метра. Совокупная мощность трех валов атомохода составляет 75 тыс. л.с. (55 МВт). Команда судна - 138 человек.

Согласно информации, размещенной на сайте одного из операторов, занимающихся организацией туров в Арктику, стоимость путешествия на ледоколе составляет от 1,9 млн рублей.