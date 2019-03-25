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Дальнее зарубежье 25.03.2019 15:17

В НАТО считают Китай не угрозой, но вызовом - Столтенберг

НАТО не расценивает Китай как угрозу безопасности организации, но альянс должен готовиться к вызовам, которые, возможно, возникнут на фоне расширения экономического влияния КНР, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Китай - это растущая сила, растущая экономика, при втором крупнейшем в мире военном бюджете после США... нет, мы не расцениваем их как угрозу, но мы видим вызовы, которые связаны с развитием КНР", - заявил Й.Столтенберг в интервью британской телерадиокорпорации BBC в ответ на вопрос о том, видит ли НАТО в КНР стратегическую угрозу безопасности.

"У НАТО нет планов по продвижению в сторону Юго-Восточной Азии. Но Китай подбирается все ближе и ближе к Европе, к Арктике, к Африке... и в киберпространстве... И нам нужно быть к этому готовым", - добавил генсек альянса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]