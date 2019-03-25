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Туризм 25.03.2019 15:47

Эрдоган сообщил о возможном изменении статуса собора Святой Софии

Власти Турции могут изменить статус собора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бесплатно, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TGRT.

"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после (муниципальных - ИФ) выборов. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Собор Святой Софии был построен в VI веке в центре Константинополя. В 1453 году после падения Византии собор был преобразован в мечеть, а в 1985 году приобрел статус музея. Сейчас вход в музей обходится в 60 турецких лир ($10).

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Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, СОБОР, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]