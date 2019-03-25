Эрдоган сообщил о возможном изменении статуса собора Святой Софии

Власти Турции могут изменить статус собора Святой Софии, чтобы его смогли посещать бесплатно, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу TGRT.
"Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после (муниципальных - ИФ) выборов. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Собор Святой Софии был построен в VI веке в центре Константинополя. В 1453 году после падения Византии собор был преобразован в мечеть, а в 1985 году приобрел статус музея. Сейчас вход в музей обходится в 60 турецких лир ($10).
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»