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СНГ 27.03.2019 17:03

Все избирательные участки на Украине проверены на безопасность -МВД

Все избирательные участки проверены, министерство внутренних дел Украины готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента.

"Мы минимизировали угрозы... Мы подготовились к выборам... На сегодняшний день можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - сказал на брифинге в среду в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

По его словам, МВД перешло на круглосуточный режим работы.

"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.

И.Стойко отметил, что полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находится в непосредственной близости от участков.

"ГСЧС работает в усиленном режиме, сейчас все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - рассказал он.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, УЧАСТКИ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]