Все избирательные участки на Украине проверены на безопасность -МВД

Все избирательные участки проверены, министерство внутренних дел Украины готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента.

"Мы минимизировали угрозы... Мы подготовились к выборам... На сегодняшний день можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - сказал на брифинге в среду в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.

По его словам, МВД перешло на круглосуточный режим работы.

"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.

И.Стойко отметил, что полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находится в непосредственной близости от участков.

"ГСЧС работает в усиленном режиме, сейчас все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - рассказал он.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.