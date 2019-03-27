Все избирательные участки на Украине проверены на безопасность -МВД

Все избирательные участки проверены, министерство внутренних дел Украины готово к нестандартным ситуациям на местах в день выборов президента.
"Мы минимизировали угрозы... Мы подготовились к выборам... На сегодняшний день можно сказать, что мы готовы к выполнению тех задач, которые перед нами ставит общество", - сказал на брифинге в среду в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Стойко.
По его словам, МВД перешло на круглосуточный режим работы.
"Мы готовы к любым нестандартным ситуациям на местах", - заверил советник министра.
И.Стойко отметил, что полностью подготовлены взрывотехнические службы, которые будут находится в непосредственной близости от участков.
"ГСЧС работает в усиленном режиме, сейчас все участки проверены на фактор безопасности, имеется в виду свет, вода, доступ к избирательным кабинкам, проверены запасные выходы", - рассказал он.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта.
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