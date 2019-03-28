Россия и Китай продолжат играть конструктивную роль в урегулировании ситуации с КНДР, надеется премьер Южной Кореи

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён в четверг выразил надежду на то, что Россия, Китай и Япония продолжат прикладывать усилия в деле нормализации ситуации вокруг КНДР.
"Я хотел выразить признательность Китаю, Японии и России за поддержку по вопросу Северной Кореи и надеюсь, что они продолжат играть значительную роль", - цитирует телеканал Уай-Ти-Эн слова премьера на открытии Боаоского Азиатского форума в китайской провинции Хайнань
Премьер отметил, что Сеул и Пхеньян продолжают вести диалог с Вашингтоном, а также призвал азиатские страны убеждать КНДР отказаться от ядерного оружия.
"Вызывает сожаление тот факт, что переговоры по денуклеаризации зашли в тупик. Но я верю, что Корейский полуостров, несмотря на трудный путь впереди, продолжит двигаться к миру", - добавил Ли Нак Ён.
В 2018 году отношения между Южной Кореей и КНДР достигли значительных успехов - южнокорейский президент Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита. Однако процесс примирения зашел в тупик, поскольку переговоры о денуклеаризации между КНДР и США достигли незначительного прогресса.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»