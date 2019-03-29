Азербайджанский тяжелоатлет лишен бронзы Олимпиады-2012 за допинг - МОК

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов лишен бронзовой медали Лондонских Олимпийских игр 2012 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
«Азербайджанский спортсмен уличен в нарушении антидопинговых правил. Он имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде или в дисциплинарной комиссии МОК», - отмечается в сообщении.
Бронзовая медаль Олимпиады-2012 перейдет вьетнамскому тяжелоатлету Трану Ле Коук Тоану.
В.Христов в 2012 и 2015 годах становился чемпионом Европы, а в 2011-м выиграл бронзу чемпионата мира.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»