Азербайджанский тяжелоатлет лишен бронзы Олимпиады-2012 за допинг - МОК

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов лишен бронзовой медали Лондонских Олимпийских игр 2012 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Азербайджанский спортсмен уличен в нарушении антидопинговых правил. Он имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде или в дисциплинарной комиссии МОК», - отмечается в сообщении.

Бронзовая медаль Олимпиады-2012 перейдет вьетнамскому тяжелоатлету Трану Ле Коук Тоану.

В.Христов в 2012 и 2015 годах становился чемпионом Европы, а в 2011-м выиграл бронзу чемпионата мира.

Р.Бабаев