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Спорт 29.03.2019 15:59

Азербайджанский тяжелоатлет лишен бронзы Олимпиады-2012 за допинг - МОК

Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов лишен бронзовой медали Лондонских Олимпийских игр 2012 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Азербайджанский спортсмен уличен в нарушении антидопинговых правил. Он имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде или в дисциплинарной комиссии МОК», - отмечается в сообщении.

Бронзовая медаль Олимпиады-2012 перейдет вьетнамскому тяжелоатлету Трану Ле Коук Тоану.

В.Христов в 2012 и 2015 годах становился чемпионом Европы, а в 2011-м выиграл бронзу чемпионата мира.

Р.Бабаев

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Тэги: ДОПИНГ, МЕДАЛЬ, ЛИШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]