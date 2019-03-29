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Социум 29.03.2019 16:50

MIDA в конце апреля выставит на продажу 154 квартиры в четырех домах в ЖК Ясамал-1

Государственное агентство жилищного строительства (MIDA) Азербайджана 29 апреля начнет продажу 154 квартир в четырех домах в рамках строительства социального жилья в Ясамальском районе Баку, говорится в сообщении MIDA.

«Продажи 154 квартир, из которых 22 - в домах №6-7 и 132 - в домах №8-9 в Ясамальском жилищном комплексе, стартуют в 11:00 29 апреля и закроются в 23:59 30 апреля. Процесс выбора квартир уже завершен, в нем приняло участие 5909 человек. При этом по 160 выбранным квартирам уже поступили подписанные заявления от граждан на их покупку», - отмечается в информации.

По данным MIDA, продажа квартир осуществляется только лицам, имеющим электронный кабинет в системе «Льготное жилье». Для выбора квартиры эти граждане должны войти в раздел «Satış/Mənzillər» (Продажа/Квартиры) в своих электронных кабинетах. Лица, вошедшие в систему в момент начала продаж и первыми выбравшие квартиру, получат возможность её приобретения.

Все выставляемые на продажу квартиры полностью отремонтированы, меблированы, оснащены комби-системой для отопления (включая сам комби-аппарат), а также счетчиками для учета расхода воды и газа.

Как сообщалось, первые 324 квартиры в ЖК Ясамал-1 в рамках программы «Льготное жилье» были проданы в 2018 году, еще 152 – в период с 25 января по 8 февраля 2019 года.

Комплекс общей площадью 11,6 гектара состоит из 29 многоквартирных жилых зданий: 17 - двухблочные и девятиэтажные, еще 12 - одноблочные и 12-этажные.

В комплексе, наряду с домами, будут построены ряд социальных объектов.

Н.Аббасова

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Тэги: MIDA, КВАРТИРЫ, ПРОДАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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