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Дальнее зарубежье 29.03.2019 18:40

Болтон предостерегает от отправки иностранных войск как в Венесуэлу, так и во все западное полушарие

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу раскритиковал действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленные на то, чтобы прибегнуть к помощи иностранных военных, в том числе российских, чтобы остаться у власти.

"Администрация осуждает продолжающееся использование Николасом Мадуро иностранных военных в попытке остаться у власти, в том числе размещение российских военных и военного оборудования в Венесуэле", - говорится в заявлении Дж.Болтона, которое публикуют американские СМИ.

По его словам, Н.Мадуро "будет использовать военную поддержку, чтобы продолжать репрессии против венесуэльского народа" и усугублять экономический кризис в стране.

Он призвал венесуэльских военных "выполнять свои конституционные обязанности и защищать граждан Венесуэлы".

Советник по нацбезопасности также предупредил, что США будут рассматривать размещение иностранных военных не только в Венесуэле, но и во всем Западном полушарии как прямую угрозу безопасности региона.

"Мы решительно предостерегаем любых игроков, которые находятся за пределами западного полушария, от размещения военных в Венесуэле и где-либо еще в полушарии... Мы будем расценивать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", - указал Дж.Болтон.

Он добавил, что Вашингтон продолжит защищать интересы США и их союзников в западном полушарии.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]