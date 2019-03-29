Болтон предостерегает от отправки иностранных войск как в Венесуэлу, так и во все западное полушарие

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в пятницу раскритиковал действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро, направленные на то, чтобы прибегнуть к помощи иностранных военных, в том числе российских, чтобы остаться у власти.
"Администрация осуждает продолжающееся использование Николасом Мадуро иностранных военных в попытке остаться у власти, в том числе размещение российских военных и военного оборудования в Венесуэле", - говорится в заявлении Дж.Болтона, которое публикуют американские СМИ.
По его словам, Н.Мадуро "будет использовать военную поддержку, чтобы продолжать репрессии против венесуэльского народа" и усугублять экономический кризис в стране.
Он призвал венесуэльских военных "выполнять свои конституционные обязанности и защищать граждан Венесуэлы".
Советник по нацбезопасности также предупредил, что США будут рассматривать размещение иностранных военных не только в Венесуэле, но и во всем Западном полушарии как прямую угрозу безопасности региона.
"Мы решительно предостерегаем любых игроков, которые находятся за пределами западного полушария, от размещения военных в Венесуэле и где-либо еще в полушарии... Мы будем расценивать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе", - указал Дж.Болтон.
Он добавил, что Вашингтон продолжит защищать интересы США и их союзников в западном полушарии.
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