Следователь покончил с собой в отделе полиции Казани

Обстоятельства смерти следователя полиции выясняют в Казани.

В пресс-службе МВД Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что тело следователя с огнестрельным ранением было обнаружено в субботу в отделе полиции "Сафиуллина" УМВД России по Казани.

"В МВД по Республике Татарстан создана комиссия для установления всех обстоятельств происшествия. По предварительный данным, следователь совершил суицид. Криминальный характер смерти не усматривается", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, установлено, что причиной происшествия стали семейные проблемы.

Следственными органами СКР по Татарстану организована доследственная проверка по факту случившегося.

"Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнестрельным оружием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что погибшему сотруднику полиции было 26 лет.