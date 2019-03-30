Следователь покончил с собой в отделе полиции Казани

Обстоятельства смерти следователя полиции выясняют в Казани.
В пресс-службе МВД Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что тело следователя с огнестрельным ранением было обнаружено в субботу в отделе полиции "Сафиуллина" УМВД России по Казани.
"В МВД по Республике Татарстан создана комиссия для установления всех обстоятельств происшествия. По предварительный данным, следователь совершил суицид. Криминальный характер смерти не усматривается", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, установлено, что причиной происшествия стали семейные проблемы.
Следственными органами СКР по Татарстану организована доследственная проверка по факту случившегося.
"Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнестрельным оружием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что погибшему сотруднику полиции было 26 лет.
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