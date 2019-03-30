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Происшествия 30.03.2019 16:38

Следователь покончил с собой в отделе полиции Казани

Обстоятельства смерти следователя полиции выясняют в Казани.

В пресс-службе МВД Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что тело следователя с огнестрельным ранением было обнаружено в субботу в отделе полиции "Сафиуллина" УМВД России по Казани.

"В МВД по Республике Татарстан создана комиссия для установления всех обстоятельств происшествия. По предварительный данным, следователь совершил суицид. Криминальный характер смерти не усматривается", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, установлено, что причиной происшествия стали семейные проблемы.

Следственными органами СКР по Татарстану организована доследственная проверка по факту случившегося.

"Рассматривается также версия неосторожного обращения с огнестрельным оружием. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что погибшему сотруднику полиции было 26 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КАЗАНЬ, СЛЕДОВАТЕЛЬ, СУИЦИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]