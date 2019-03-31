Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.909 RUR   0.0262 GBR   2.2221 TRY   0.3049

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.30 -0.11 Brent 67.82 -0.01

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 31.03.2019 14:10

В Индии разбился очередной МиГ-27

При выполнении планового полета в воскресенье разбился самолет ВВС Индии МиГ-27, сообщила газета Times of India.

Инцидент произошел в районе города Джоджхпур северо-западного штата Раджастан.

Как отмечает издание, пилот катапультировался. По предварительной информации, разрушений на земле на месте падения самолета не наблюдается.

Предыдущая катастрофа МиГ-27 индийских ВВС произошла 4 сентября 2018 года в районе того же города Джодхпур.

По данным Times of India, тогда пилот так же катапультировался и не пострадал.

В ВВС Индии тогда отмечали, что на вооружении страны находятся две эскадрильи истребителей МиГ-27. Их планируется списать в 2019 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДИЯ, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


Похожие новости


В Мумбаи разбился самолет правительства одного из индийских штатов Индийский военный самолет врезался в дом, не менее двух человек пострадали Самолет Turkish Airlines вынужденно сел в Дели из-за угрозы взрыва Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 благополучно сел в Индии, завершив второй этап кругосветного перелета Самолет на солнечных батареях Solar Impulse 2 в рамках кругосветного перелета направился из Омана в Индию Индия вышлет корабли на поиски самолета Malaysia Airlines

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]