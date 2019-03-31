Свыше 500 жалоб на нарушения на выборах поступило в МВД Украины

Полиция открыла восемь уголовных производств, связанных с нарушениями в день голосования на выборах президента Украины, сообщил руководитель департамента коммуникации министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"На это время в целом начато 8 угол производств.... Есть сведения в полиции, что все участки по состоянию на 14:00 работают", - рассказал он на брифинге в Киеве.
Всего, по данным МВД, к 14:00 полицейские зарегистрировали 522 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.
А.Шевченко подчеркнул, что полиция квалифицирует действия кандидата в президенты Украины, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, продемонстрировавшего свой бюллетень после голосования, как "нарушение тайны голосования".
Отвечая на вопрос о том, как будет реагировать полиция на действия О.Ляшко, А.Шевченко сказал: "Безусловно, квалификация, внесение в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), а потом по подследственности передача при согласовании с прокуратурой".
Он уточнил, что речь идет о квалификации по ст.159 Уголовного кодекса Украины (нарушение тайны голосования).
Ранее в этот день О.Ляшко во время голосования на президентских выборах продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.
Ранее на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Иван Варченко сказал, что большая часть нарушений связана с непониманием избирателями законодательства или осознанным его нарушением - разглашение тайны голосования и несоблюдение запрета фото- и видеофиксации.
И.Варченко также отметил, что в МВД Украины допускают возможность акций протеста, так как по итогам дня голосования будут те, кто останется не довольным результатом.
На Украине в воскресенье проходит первый тур очередных выборов президента страны. Голосование закончится в 20:00. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории страны число кандидатов - 39.
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