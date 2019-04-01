Глава МИД Азербайджана принял нового почетного консула страны в Австрии

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял в понедельник в Баку почетного консула Азербайджана в Зальцбурге, Тироле и федеральной земле Форарльберг (Австрия) Михаэля Хайнрица.

«Э.Мамедъяров поздравил М.Хайнрица с началом деятельности в качестве почетного консула Азербайджана в Зальцбурге, Тироле и федеральной земле Форарльберг»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

М.Хайнриц, в свою очередь, отметил, что будет работать для расширения азербайджано-австрийских торгово-экономических связей, в частности, поощрять сотрудничество в ненефтяном секторе.

Ф.Исазаде