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Внешняя политика 01.04.2019 18:07

Глава МИД Азербайджана принял нового почетного консула страны в Австрии

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял в понедельник в Баку почетного консула Азербайджана в Зальцбурге, Тироле и федеральной земле Форарльберг (Австрия) Михаэля Хайнрица.

«Э.Мамедъяров поздравил М.Хайнрица с началом деятельности в качестве почетного консула Азербайджана в Зальцбурге, Тироле и федеральной земле Форарльберг»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

М.Хайнриц, в свою очередь, отметил, что будет работать для расширения азербайджано-австрийских торгово-экономических связей, в частности, поощрять сотрудничество в ненефтяном секторе.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВСТРИЯ, МИД, КОНСУЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]