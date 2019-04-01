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Здравоохранение 01.04.2019 20:23

Нобелевский лауреат Арье Варшель сомневается, что люди смогут полностью победить рак

Лауреат Нобелевской премии по химии Арье Варшель, чьи работы легли в основу методов создания современных лекарств против онкологических заболеваний, скептически смотрит на перспективу человечества однажды полностью справиться с раком.

"Я думаю, что этот день не наступит никогда. Будут крупные успехи, конечно, новые виды терапии, новые препараты, но в большинстве случаев есть резистентность и другие проблемы. Сейчас есть многообещающая генная терапия. Но самый лучший ответ, который я могу дать - я не уверен, что рак будет окончательно уничтожен", - сказал А.Варшель на встрече с российскими журналистами в понедельник.

Вместе с тем он добавил, что значительных успехов в борьбе с онкологией человечество все же должно достигнуть: заболевание в будущем можно будет лучше контролировать.

"Правда, возможно, мы дойдем до более контролируемой стадии", - сказал ученый.

"Есть сильная любовь рекламировать достижения в области лечения рака, и когда кто-то что-то находит, это выглядит многообещающе. А затем начинаются проблемы. Поэтому я не знаю. Но уж точно не в следующем году", - сказал А.Варшель.

Израильский и американский биохимик А.Варшель получил Нобелевскую премию по химии в 2013 году за разработку мультимасштабных моделей для комплексных химических систем. Работы лауреата позволили, используя принципы квантовой и классической механики, создать вычислительные модели, которые точно предсказывают, как пойдет химическая реакция. Эти модели широко используются медиками и биохимиками в разработке современных лекарств, в том числе ферментативных препаратов, которые способны бороться с раковыми клетками.

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Тэги: ОНКОЛОГИЯ, ЛЕЧЕНИЕ, УЧЕНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]