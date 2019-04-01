Нобелевский лауреат Арье Варшель сомневается, что люди смогут полностью победить рак

Лауреат Нобелевской премии по химии Арье Варшель, чьи работы легли в основу методов создания современных лекарств против онкологических заболеваний, скептически смотрит на перспективу человечества однажды полностью справиться с раком.
"Я думаю, что этот день не наступит никогда. Будут крупные успехи, конечно, новые виды терапии, новые препараты, но в большинстве случаев есть резистентность и другие проблемы. Сейчас есть многообещающая генная терапия. Но самый лучший ответ, который я могу дать - я не уверен, что рак будет окончательно уничтожен", - сказал А.Варшель на встрече с российскими журналистами в понедельник.
Вместе с тем он добавил, что значительных успехов в борьбе с онкологией человечество все же должно достигнуть: заболевание в будущем можно будет лучше контролировать.
"Правда, возможно, мы дойдем до более контролируемой стадии", - сказал ученый.
"Есть сильная любовь рекламировать достижения в области лечения рака, и когда кто-то что-то находит, это выглядит многообещающе. А затем начинаются проблемы. Поэтому я не знаю. Но уж точно не в следующем году", - сказал А.Варшель.
Израильский и американский биохимик А.Варшель получил Нобелевскую премию по химии в 2013 году за разработку мультимасштабных моделей для комплексных химических систем. Работы лауреата позволили, используя принципы квантовой и классической механики, создать вычислительные модели, которые точно предсказывают, как пойдет химическая реакция. Эти модели широко используются медиками и биохимиками в разработке современных лекарств, в том числе ферментативных препаратов, которые способны бороться с раковыми клетками.
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