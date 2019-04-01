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Зеленский стал фаворитом второго тура по ставкам букмекеров

Букмекерская компания ElectraWorks Limited (Гибралтар), работающая под брендом bwin, возобновила прием ставок на выборы президента после связанного с первым туром перерыва: ставки на победу Владимира Зеленского выросли с 1,8 к 1 до 1,22 к 1, П.Порошенко - снизились с 2,5 к 1 до 4 к 1.

Оператор "Пари-Матч" принимает ставки на второй подряд срок нынешнего президента с коэффицтиентом 3,1 к 1, также считая фаворитом В.Зеленского, для которого коэффициент составляет 1,35 к 1.

Почти такие же ставки и еще у одного букмекера - 1Xbet: П.Порошенко - 3,096 к 1, В.Зеленский - 1,336 к 1.

Как сообщалось со ссылкой на данные ЦИК по итогам подсчета 90,08% протоколов, В.Зеленский и действующий глава государства П.Порошенко набирают соответственно 30,26% и 15,99% голосов избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, БУКМЕКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]