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СНГ 02.04.2019 14:15

Госсекретарь Союзного государства не видит угроз для суверенитета Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота не видит угроз для белорусского суверенитета, исходя из юридических норм договора от 1999 года о создании Союза двух стран.

"Договор не предусматривает передачу суверенитета одного государства. Эти опасения излишни, если исходить из буквы договора. В правовом поле это так выглядит. Поэтому я не вижу угроз для суверенитета (Белоруссии - ИФ)", - сказал Г.Рапота в ходе видеомоста с Минском во вторник.

Он пояснил, что в соответствии с положениями договора, не предусмотрено передачи на наднациональный уровень иных функций, кроме тех, которые стороны передают добровольно.

Наряду с этим госсекретарь назвал первоочередной задачей в строительстве Союзного государства создание полноценного единого экономического пространства.

"Один из наиболее серьезных вопросов, который сегодня лежит на поверхности, - это создание единого экономического пространства со всеми элементами единого транспортного, энергетического и информационного пространства", - сказал Г.Рапота.

Он пояснил, что в соответствии с положениями договора, не предусмотрено передачи на наднациональный уровень иных функций, кроме тех, которые стороны передают добровольно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ, ГОССЕКРЕТАРЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]