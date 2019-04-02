Госсекретарь Союзного государства не видит угроз для суверенитета Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота не видит угроз для белорусского суверенитета, исходя из юридических норм договора от 1999 года о создании Союза двух стран.

"Договор не предусматривает передачу суверенитета одного государства. Эти опасения излишни, если исходить из буквы договора. В правовом поле это так выглядит. Поэтому я не вижу угроз для суверенитета (Белоруссии - ИФ)", - сказал Г.Рапота в ходе видеомоста с Минском во вторник.

Он пояснил, что в соответствии с положениями договора, не предусмотрено передачи на наднациональный уровень иных функций, кроме тех, которые стороны передают добровольно.

Наряду с этим госсекретарь назвал первоочередной задачей в строительстве Союзного государства создание полноценного единого экономического пространства.

"Один из наиболее серьезных вопросов, который сегодня лежит на поверхности, - это создание единого экономического пространства со всеми элементами единого транспортного, энергетического и информационного пространства", - сказал Г.Рапота.

Он пояснил, что в соответствии с положениями договора, не предусмотрено передачи на наднациональный уровень иных функций, кроме тех, которые стороны передают добровольно.