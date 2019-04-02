Госсекретарь Союзного государства не видит угроз для суверенитета Белоруссии

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота не видит угроз для белорусского суверенитета, исходя из юридических норм договора от 1999 года о создании Союза двух стран.
"Договор не предусматривает передачу суверенитета одного государства. Эти опасения излишни, если исходить из буквы договора. В правовом поле это так выглядит. Поэтому я не вижу угроз для суверенитета (Белоруссии - ИФ)", - сказал Г.Рапота в ходе видеомоста с Минском во вторник.
Он пояснил, что в соответствии с положениями договора, не предусмотрено передачи на наднациональный уровень иных функций, кроме тех, которые стороны передают добровольно.
Наряду с этим госсекретарь назвал первоочередной задачей в строительстве Союзного государства создание полноценного единого экономического пространства.
"Один из наиболее серьезных вопросов, который сегодня лежит на поверхности, - это создание единого экономического пространства со всеми элементами единого транспортного, энергетического и информационного пространства", - сказал Г.Рапота.
Он пояснил, что в соответствии с положениями договора, не предусмотрено передачи на наднациональный уровень иных функций, кроме тех, которые стороны передают добровольно.
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз иностранцам для участия в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку
Путин призвал активизировать диалог Баку и Еревана
Баку возложил на Ереван ответственность за возможные последствия в связи с заявлением главы Минобороны Армении «новая война за новые территории»
Циклон "Вероника" снизит добычу желруды на 6-8 млн тонн в 2019г - BHP
Оборот по сделкам на Бакинской ФБ в январе-феврале сократился на 18,5%
Вице-президент Венесуэлы Эль-Айссами и министр нефти республики Кеведо отменили свои визиты в РФ - источник
Прокурор в Азербайджане потребовал осудить пожизненно виновного в поджоге наркоцентра, при котором в марте 2018 года погибли 25 человек
Порядка 113 млн человек в мире страдают от острого голода - доклад
Президент Алиев назначил главу ИВ Джульфинского района НАР
ГААД получит 15,4 млн манатов на строительство автодороги в Имишлинском районе
ГААД получит 2,9 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»