Азербайджан в январе-феврале посетили более 360 тыс. туристов – ГАТ

Более 360 тыс. иностранных граждан посетили Азербайджан в январе-феврале 2019 года, заявил пресс-секретарь Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.
«За первые два месяца текущего года Азербайджан посетили более 360 тыс. граждан различных стран», - сказал К.Гулузаде в среду на пресс-конференции, посвященной 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия», которая откроется 4 апреля в «Экспо-центре».
По его словам, большую часть иностранцев, посетивших Азербайджан с начала года, составляют граждане России и Грузии.
«Также в последние годы наблюдается рост турпотока из стран Ближнего Востока. На 70% увеличилось число туристов, посещающих Азербайджана из стран Южной Азии (Пакистан, Индия), и на 30% - из Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и т.д.)», - подчеркнул К.Гулузаде.
Он отметил, что в 2018 году Азербайджан посетили 2,8 млн иностранных туристов, которые потратили в стране 2 млрд манатов.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»