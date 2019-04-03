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Туризм 03.04.2019 11:32

Азербайджан в январе-феврале посетили более 360 тыс. туристов – ГАТ

Более 360 тыс. иностранных граждан посетили Азербайджан в январе-феврале 2019 года, заявил пресс-секретарь Госагентства по туризму Кянан Гулузаде.

«За первые два месяца текущего года Азербайджан посетили более 360 тыс. граждан различных стран», - сказал К.Гулузаде в среду на пресс-конференции, посвященной 18-й Азербайджанской международной выставке «Туризм и путешествия», которая откроется 4 апреля в «Экспо-центре».

По его словам, большую часть иностранцев, посетивших Азербайджан с начала года, составляют граждане России и Грузии.

«Также в последние годы наблюдается рост турпотока из стран Ближнего Востока. На 70% увеличилось число туристов, посещающих Азербайджана из стран Южной Азии (Пакистан, Индия), и на 30% - из Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан и т.д.)», - подчеркнул К.Гулузаде.

Он отметил, что в 2018 году Азербайджан посетили 2,8 млн иностранных туристов, которые потратили в стране 2 млрд манатов.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРПОТОК, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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