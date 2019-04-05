Официальный визит Рахмона в РФ состоится 17 апреля - Кремль

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву с официальным визитом во второй половине апреля, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Официальный визит президента Таджикистана Э.Рахмона состоится в Москве 17 апреля", - сказал Ю.Ушаков на брифинге журналистам в пятницу в Москве.