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СНГ 05.04.2019 19:46

Официальный визит Рахмона в РФ состоится 17 апреля - Кремль

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон приедет в Москву с официальным визитом во второй половине апреля, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Официальный визит президента Таджикистана Э.Рахмона состоится в Москве 17 апреля", - сказал Ю.Ушаков на брифинге журналистам в пятницу в Москве.

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Тэги: РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]