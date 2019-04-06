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Происшествия 06.04.2019 18:08

Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства восьмиклассницы бакинской общеобразовательной школы

Бакинская городская прокуратура и Бакинское городское управление образования сообщают о возбуждении уголовного дела по факту самоубийства восьмиклассницы средней общеобразовательной школы №162 Элины Гаджиевой.

«Уголовное дело возбуждено по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК АР», - говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка скончалась в субботу в 1-й Городской клинической больнице им. Семашко.

Э.Гаджиева 4 апреля, не выдержав издевательств одноклассников, пыталась покончить c собой и выбросилась из окна школы.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СУИЦИД, ШКОЛЬНИЦА, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]