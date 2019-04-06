Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства восьмиклассницы бакинской общеобразовательной школы

Бакинская городская прокуратура и Бакинское городское управление образования сообщают о возбуждении уголовного дела по факту самоубийства восьмиклассницы средней общеобразовательной школы №162 Элины Гаджиевой.

«Уголовное дело возбуждено по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК АР», - говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка скончалась в субботу в 1-й Городской клинической больнице им. Семашко.

Э.Гаджиева 4 апреля, не выдержав издевательств одноклассников, пыталась покончить c собой и выбросилась из окна школы.

Р.Бабаев