Возбуждено уголовное дело по факту самоубийства восьмиклассницы бакинской общеобразовательной школы

Бакинская городская прокуратура и Бакинское городское управление образования сообщают о возбуждении уголовного дела по факту самоубийства восьмиклассницы средней общеобразовательной школы №162 Элины Гаджиевой.
«Уголовное дело возбуждено по статье 125 «Доведение до самоубийства» УК АР», - говорится в сообщении.
Сообщается, что девушка скончалась в субботу в 1-й Городской клинической больнице им. Семашко.
Э.Гаджиева 4 апреля, не выдержав издевательств одноклассников, пыталась покончить c собой и выбросилась из окна школы.
Р.Бабаев
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