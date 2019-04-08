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Это интересно 08.04.2019 12:45

Европейский бизнес начал бойкотировать султана Брунея из-за смертной казни за однополые связи и супружеские измены

Европейские агентства недвижимости и транспортные компании, а также Deutsche Bank и издатель газеты Financial Times фактически объявили бойкот султану Брунея, протестуя против введения в этой стране смертной казни в виде забивания камнями за однополые связи и супружескую измену, сообщает в понедельник Deutsche Welle.

По данным радиостанции, бойкот выражается в отказе пользоваться услугами девяти отелей класса люкс, принадлежащих компании Brunei Investment Agency, основателем которой является султан Брунея Хассанал Болкиах. Эти отели располагаются в том числе в Лондоне, Париже, Риме, Милане, Беверли-Хиллз и Лос-Анджелесе.

Кроме того, британская туристическая компания STA Travel, организующая путешествия для молодежи и студентов, решила прекратить продажу авиабилетов на рейсы брунейской национальной авиакомпании Royal Brunei. Помимо этого, в Лондоне в метро и автобусах отказались от рекламы поездок в Бруней.

Ранее к протесту против жестокого закона призвали британский певец Элтон Джон и актер и режиссер Джордж Клуни.

В начале апреля в Брунее вступили в силу новые законы, ужесточившие уголовный кодекс, опираясь на законы шариата. Теперь за однополый секс совершеннолетним мужчинам и женщинам грозит смертная казнь через побивание камнями. За супружескую измену или изнасилование также будут наказывать смертной казнью, а воровство - ампутацией рук и ног. Ужесточение наказания будет касаться не только жителей страны, но и иностранцев.

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Тэги: ЕВРОПА, БРУНЕЙ, БОЙКОТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]