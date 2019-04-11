КНДР должна за счет развития экономики в опоре на собственные силы нанести удар по тем своим противникам, которые посредством санкций пытаются подчинить себе Северную Корею, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Он, выступая в среду на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи, подчеркнул, что следует удвоить усилия по строительству опирающейся на собственные силы экономики.
Это, по его словам, позволит "нанести чувствительный удар по тем враждебным силам, которые с налитыми кровью глазами ошибочно считают, что санкции могут поставить КНДР на колени", сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Эксперты, комментируя заявление Ким Чен Ына, отмечают, что хотя он не упомянул США, к "враждебным силам", безусловно, относятся Соединенные Штаты.
Они также обратили внимание, что в этом вступлении сам лидер впервые практически дал оценку итогам ханойской встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая завершилась безрезультатно из-за отказа Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.
Вместе с тем, отметили наблюдатели, в сообщении ЦТАК ничего не говорится об отказе КНДР от денуклеаризации или дальнейших контактов с США.
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