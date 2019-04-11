Иск на $50 млн подан к производителю Boeing после крушения лайнера Ethiopian Airlines

Семья погибшего при крушении Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines гражданина Канады обратилась в окружной суд округа Кук в Чикаго (США) с исковым заявлением к фирме-производителю авиалайнера о возмещении вреда.
"Требования заявлены о компенсации вреда в размере 50 миллионов долларов", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы истцов.
По его словам, у погибшего 54-летнего бухгалтера и председателя фонда "Кенийских граждан в Калгари" остались супруга и трое детей.
"Это первый иск, в настоящее время на стадии оформления документы родственников других погибших, которые также намерены обратиться в суд", - резюмировал И.Трунов.
Boeing-737 MАX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта нынешнего года, авиакатастрофа унесла жизни 157 человек.
Безопасность Boeing-737 MAX была поставлена под сомнение после того, как самолеты этого типа потерпели два крушения менее чем за пять месяцев. Так, в конце октября 2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.
После второй авиакатастрофы множество стран запретило пролеты самолетов этого типа в своем воздушном пространстве, авиакомпании отказались от их использования, аннулировали ранее сделанные заказы на их приобретение.
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