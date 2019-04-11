Россельхознадзор имеет все основания подозревать Белоруссию в поставках санкционной продукции - ведомство

Россельхознадзор имеет все основания подозревать Белоруссию в сертификации санкционной продукции, прежде всего яблок и груш, и поставке ее в РФ под видом белорусской, говорится в заявлении ведомства в связи с введением с 12 апреля запрета на ввоз из Белоруссии яблок и груш.
Россельхознадзор отмечает, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой плодоовощная продукция поступает из Белоруссии с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки. Она упакована в одинаковую тару и сходна по видовому и сортовому составу плодоовощной продукции, которую производят белорусские предприятия.
"Таким образом, у Россельхознадзора есть все основания полагать, что Белоруссия сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской", - подчеркивается в сообщении.
При этом Россельхознадзор напоминает, что в 2018 году и в начале этого года систематически выявлял поставки санкционной продукции под видом белорусской в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Белоруссии. В связи с этим он систематически просил белорусских коллег усилить контроль за фитосанитарной сертификацией, расследовать каждый факт поставок санкционной продукции с недостоверными сведениями о стране происхождения.
О своем недоверии к такой сертификации Россельхознадзор информировал и ЕЭК.
Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал принятое Россельхознадзором решение санкциями и "выкручиванием рук". Он поручил правительству "в случае необходимости" поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Белоруссию.
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