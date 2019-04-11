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СНГ 11.04.2019 17:29

Россельхознадзор имеет все основания подозревать Белоруссию в поставках санкционной продукции - ведомство

Россельхознадзор имеет все основания подозревать Белоруссию в сертификации санкционной продукции, прежде всего яблок и груш, и поставке ее в РФ под видом белорусской, говорится в заявлении ведомства в связи с введением с 12 апреля запрета на ввоз из Белоруссии яблок и груш.

Россельхознадзор отмечает, что в настоящее время сложилась ситуация, при которой плодоовощная продукция поступает из Белоруссии с использованием мошеннических схем в обход фитосанитарных контрольных постов, без документов и маркировки. Она упакована в одинаковую тару и сходна по видовому и сортовому составу плодоовощной продукции, которую производят белорусские предприятия.

"Таким образом, у Россельхознадзора есть все основания полагать, что Белоруссия сертифицирует санкционную продукцию под видом белорусской", - подчеркивается в сообщении.

При этом Россельхознадзор напоминает, что в 2018 году и в начале этого года систематически выявлял поставки санкционной продукции под видом белорусской в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных фитосанитарной службой Белоруссии. В связи с этим он систематически просил белорусских коллег усилить контроль за фитосанитарной сертификацией, расследовать каждый факт поставок санкционной продукции с недостоверными сведениями о стране происхождения.

О своем недоверии к такой сертификации Россельхознадзор информировал и ЕЭК.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал принятое Россельхознадзором решение санкциями и "выкручиванием рук". Он поручил правительству "в случае необходимости" поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Белоруссию.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]