Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.04.2019 23:15

Трамп полагает, что за его предвыборной кампанией велся "беспрецедентный шпионаж"

Президент США Дональд Трамп считает, что за его предвыборным штабом в 2016 году велась тщательная слежка, сообщают в четверг американские СМИ.

"Я думаю, что то, что он (генпрокурор - ИФ) сказал, было абсолютной правдой. Совершенно точно был шпионаж за моей кампанией. По моему мнению, это был незаконный шпионаж, беспрецедентный шпионаж", - подчеркнул Д.Трамп в Белом доме.

Генпрокурор США У.Барр в среду допустил, что за сотрудниками предвыборного штаба Д.Трампа могли вести наблюдение.

"Я думаю, что слежка была", - заявил У.Барр на слушаниях в Сенате США. Он отказался пояснить, каким образом пришел к такому выводу.

Он добавил, что речь идет о серьезной проблеме и пообещал в ней разобраться.

"Я не утверждаю, что здесь (в случае со слежкой - ИФ) произошло нарушение действующих правил, но я считаю важным в этом разобраться. Я думаю, это моя обязанность", - добавил У.Барр.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что У.Барр собрал команду Минюста для изучения обстоятельств того, как было инициировано расследование 2016 года о возможных связях предвыборного штаба Д.Трампа с Россией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СЛЕЖКА, МНЕНИЕ


Похожие новости


Трамп посетовал на жесткость ЕС по отношению к Великобритании в вопросах Brexit Президент Ирана назвал США лидером мирового терроризма Трамп заявил, что полный доклад Мюллера еще не читал, но уверен в отсутствии сговора с Россией Болтон предостерегает от отправки иностранных войск как в Венесуэлу, так и во все западное полушарие Трамп дал положительную оценку деятельности спецпрокурора Мюллера по расследованию "дела о России" Трамп выразил надежду на завершение повышения ставок ФРС и скорое соглашение с Китаем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]