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Наука и образование 12.04.2019 15:54

Россия готова увеличить объемы госстипендий для студентов из Азербайджана – Матвиенко

Россия заинтересована в расширении молодежных и студенческих обменов, и может увеличить количество госстипендий для азербайджанских студентов, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Один из ведущих российских вузов - МГИМО, который когда-то заканчивал президент Азербайджана Ильхам Алиев, готов открыть свой филиал в Баку», - отметила В.Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

Спикер СФ поблагодарила главу государства за усилия по развитию русского языка в Азербайджане. «У меня есть поручение от президента передать вам личное приветствие и благодарность за создание условий для развития русского языка. Это не просто комплимент из России - вы поддерживаете жителей Азербайджана, которые хотят общаться на русском языке», - отметила В.Матвиенко.

По ее словам, веским подтверждением этого является работа более 3 тыс. школ и факультетов 27 вузов в Азербайджане, «где обучение идет на русском языке».

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]