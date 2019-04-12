Россия готова увеличить объемы госстипендий для студентов из Азербайджана – Матвиенко

Россия заинтересована в расширении молодежных и студенческих обменов, и может увеличить количество госстипендий для азербайджанских студентов, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Один из ведущих российских вузов - МГИМО, который когда-то заканчивал президент Азербайджана Ильхам Алиев, готов открыть свой филиал в Баку», - отметила В.Матвиенко, сообщает «Парламентская газета».

Спикер СФ поблагодарила главу государства за усилия по развитию русского языка в Азербайджане. «У меня есть поручение от президента передать вам личное приветствие и благодарность за создание условий для развития русского языка. Это не просто комплимент из России - вы поддерживаете жителей Азербайджана, которые хотят общаться на русском языке», - отметила В.Матвиенко.

По ее словам, веским подтверждением этого является работа более 3 тыс. школ и факультетов 27 вузов в Азербайджане, «где обучение идет на русском языке».

Р.Бабаев