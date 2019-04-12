Темпы снижения численности населения Японии ускорились в 2018 году

Численность коренного населения Японии сократилась более чем на 430 тыс. человек за 2018 год, по данным министерства внутренних дел страны.

Частично общий показатель численности населения удалось компенсировать за счет рекордного чистого притока мигрантов (более 167 тыс. человек), однако в целом население страны сократилось за год на максимальные в истории 0,21%, до 126,44 млн человек.

Численность населения Японии достигала пика в 2010 году - 128 млн человек - и с тех пор стабильно снижается.

Предполагается, что темпы сокращения населения Японии с каждым годом будут увеличиваться и достигнут максимума к 2030 году. Далее численность японцев продолжит снижаться из-за низкой рождаемости, но уже более медленно.

Естественное сокращение населения Японии является одним из самых быстрых в мире. Причина такой ситуации заключается главным образом даже не в низкой рождаемости, а в высокой смертности, говорит почетный профессор прикладной экономики в Национальном институте политических исследований Акихико Мацутани.

По данным японского МВД, за 12 месяцев по октябрь 2018 года в стране родилось 944,1 тыс. человек, умерло - 1,368 млн человек. Для сравнения: в 2011 году количество родившихся детей составило 1,073 млн, число смертей - 1,256 млн.

Негативный прогноз предусматривает падение численности населения Японии до 50 млн человек через сто лет, то есть до уровня начала 20-го века, отмечает глава университета Риссё Хироси Ёсикава.

Между тем число иностранцев, постоянно проживающих в Японии, в 2018 году достигло нового максимума в 2,23 млн человек, во многом благодаря сильной экономике и благоприятной миграционной политике. Это породило волну ожесточенных дебатов относительно того, стоит ли стране пытаться стабилизировать численность населения за счет мигрантов.

По мнению Х.Ёсикавы, стимулирование притока иностранцев в Японию является разумной стратегией, при этом в первую очередь это стоит делать за счет предоставления права на постоянное проживание азиатским студентам, которые уже учатся в японских университетах.