В ходе КТО в Тюмени подозреваемые в связях с ИГИЛ ликвидированы - источник

Приверженцы ИГИЛ, по предварительным данным, ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщил в пятницу вечером "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем", - сказал источник.

Информация о количестве уничтоженных боевиков уточняется.

Ранее источник сообщал о двоих подозреваемых, операцию по задержанию которых проводили в Тюмени силовые структуры.