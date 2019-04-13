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Происшествия 13.04.2019 00:03

В ходе КТО в Тюмени подозреваемые в связях с ИГИЛ ликвидированы - источник

Приверженцы ИГИЛ, по предварительным данным, ликвидированы в ходе контртеррористической операции в Тюмени, сообщил в пятницу вечером "Интерфаксу" информированный источник.

"Предварительно подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы ответным огнем", - сказал источник.

Информация о количестве уничтоженных боевиков уточняется.

Ранее источник сообщал о двоих подозреваемых, операцию по задержанию которых проводили в Тюмени силовые структуры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТЮМЕНЬ, БОЕВИКИ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]