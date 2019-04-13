Лидер КНДР заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом и подписанию справедливого соглашения

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что в случае получения от Вашингтона справедливых и взаимоприемлемых предложений готов провести третью встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Если США предложат провести третий саммит Северная Корея - США на основе правильного подхода, используя правильные методы, мы готовы к тому, чтобы встретиться еще раз", - цитируют заявление Ким Чен Ына северокорейские СМИ.
Лидер добавил: "Я не буду колебаться в подписании соглашения, если только оно будет отвечать интересам КНДР и США, и будет справедливым и взаимоприемлемым. Это будет в полной мере зависеть от того, с каким отношением и, на что рассчитывая, выступят Соединенные Штаты".
Ким Чен Ын отметил, что КНДР не будет настаивать на саммите только ради смягчения санкций, а будет до конца этого года "терпеливо" ждать, когда Вашингтон примет "мужественное решение"."
Северокорейский руководитель выступил после того, как Д.Трамп сказал во время встречи в Вашингтоне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином накануне, что готов к третьей встрече с Ким Чен Ыном.
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