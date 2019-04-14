Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Китая, очередного этапа Чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место в гонке в Шанхае занял напарник действующего чемпиона мира по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, финишировать не смог: он сошел с дистанции на 43-м (из 56) круге гонки.

Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне. Ее победителем стал итальянец Джузеппе Фарина.