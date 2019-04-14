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Спорт 14.04.2019 12:12

Хэмилтон стал победителем 1000-й гонки "Формулы-1", прошедшей в Китае

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Китая, очередного этапа Чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место в гонке в Шанхае занял напарник действующего чемпиона мира по команде финн Валттери Боттас. Третьим финишировал немец Себастьян Феттель из Ferrari.

Россиянин Даниил Квят, защищающий цвета Toro Rosso, финишировать не смог: он сошел с дистанции на 43-м (из 56) круге гонки.

Гонка в Шанхае стала 1000-й в истории "Формулы-1". Первая гонка состоялась 13 мая 1950 года в британском Сильверстоуне. Ее победителем стал итальянец Джузеппе Фарина.

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Тэги: КИТАЙ, АВТОГОНКА, РЕЗУЛЬТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]