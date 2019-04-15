Останки казненного в Сирии в 60-х годах израильского разведчика могли быть вывезены Россией - СМИ

Израильские СМИ сообщили о предполагаемом вывозе российской стороной из Сирии останков сотрудника израильской внешней разведки "Моссад" Эли Коэна.

Высокопоставленная российская делегация вывезла из Сирии гроб с останками израильского разведчика Э.Коэна, казненного в 1965 году, написало в понедельник издание NEWSru.Israel со ссылкой на израильский телеканал "Кешет". При этом отмечалось, что речь идет о неподтвержденных слухах.

Незадолго до выборов в Израиле 9 апреля российская сторона передала Израилю останки израильского военного Захарии Баумеля, погибшего в Ливане в 1982 году. Выступая тогда в Москве, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что возвращение останков не является предвестником прорыва в прояснении судьбы других пропавших без вести израильтян, подчеркнув при этом, что усилия в этом вопросе не прекращаются, отметило издание.

Э.Коэн родился в семье евреев, эмигрировавших в Египет из сирийского города Алеппо. В начале 50-х Э.Коэн был арестован в Египте вместе с израильскими агентами, но затем отпущен на свободу. В декабре 1956 года он был выслан из Египта как неблагонадежный. Оказавшись в Израиле, Э.Коэн поступил на службу в военную разведку, а затем был переведен в политическую разведку "Моссад".

Согласно легенде, Коэну предстояло внедриться в близкие к правительству круги Сирии под видом богатого сирийского предпринимателя, унаследовавшего от отца значительное состояние. В январе 1965 года спецслужбам Сирии удалось с помощью советского пеленгатора обнаружить передатчик израильского разведчика. Э.Коэн был арестован. В феврале он предстал перед судом, который приговорил его к смертной казни. Место его захоронения неизвестно.

5 июля 2018 года была разрешена к публикации информация о том, что "Моссад" вернул из "враждебной страны" наручные часы, принадлежавшие Э.Коэну.