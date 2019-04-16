Первую серию заключительного сезона фэнтези-сериала "Игра престолов" в воскресенье посмотрели в прямом эфире 17,4 млн американцев, что является рекордом в истории телеканала HBO, выпускающего этот сериал, говорится в сообщении исследовательской компании Nielsen.

Показатель включает зрителей телеканала HBO (11,8 млн человек), а также пользователей стриминговых сервисов HBO Go и HBO Now. С учетом зрителей, которые посмотрят серию позднее, общее количество человек, вероятно, вырастет примерно вдвое.

Для сравнения: аудитория показа первой серии предыдущего сезона была на 8% меньше, 16,1 млн человек. Отмечается, что интерес телезрителей к сериалу не пропал, даже несмотря на почти двухлетний перерыв между сезонами.

Аналитики Nielsen указывают на то, что в современных реалиях, когда у потребителей есть огромный выбор контента и платформ для просмотра, размер телеаудитории "Игры престолов" можно признать большим достижением. Обычно подобное число зрителей собирают трансляции знаковых спортивных событий или церемоний.

Раньше, когда зрителям были доступны лишь три основных федеральных телеканала, показатели были намного выше. Например, комедийный телесериал "Чертова служба в госпитале Мэш", первая серия которого вышла в 1983 году, смотрели в среднем около 105 млн человек.

"Игра престолов" - фэнтези-сериал, снятый по циклу романов Джорджа Р.Р. Мартина "Песнь льда и пламени". Сериал выходит с 2011 года и является одним из самых дорогих в истории телевидения - производство одной серии последнего сезона обошлось примерно в $15 млн. Сериал получил множество наград благодаря масштабным съемкам и участию многих известных актеров.