Более 72 тыс. полицейских будут обеспечивать правопорядок во время второго тура выборов президента Украины

Правоохранительные органы Украины с 18 апреля перейдут на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента, который пройдет 21 апреля.

Как сообщает в среду департамент коммуникации Национальной полиции Украины, всего к обеспечению правопорядка во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании в среду подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей координации сил и средств, а также взаимодействия между всеми подразделениями МВД во время проведения выборов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители должны учесть проблемные моменты, которые возникали в ходе первого тура голосования 31 марта, и не допустить их повторения.

По информации Нацполиции, всего с начала проведения предвыборной кампании - с декабря 2018 года в полицию поступило 8,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 378 уголовных производств и составлено 763 протокола.