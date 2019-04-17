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СНГ 17.04.2019 16:05

Более 72 тыс. полицейских будут обеспечивать правопорядок во время второго тура выборов президента Украины

Правоохранительные органы Украины с 18 апреля перейдут на усиленный режим несения службы накануне второго тура выборов президента, который пройдет 21 апреля.

Как сообщает в среду департамент коммуникации Национальной полиции Украины, всего к обеспечению правопорядка во время второго тура выборов запланировано привлечь почти 72,4 тыс. полицейских.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании в среду подчеркнул необходимость обеспечения надлежащей координации сил и средств, а также взаимодействия между всеми подразделениями МВД во время проведения выборов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что правоохранители должны учесть проблемные моменты, которые возникали в ходе первого тура голосования 31 марта, и не допустить их повторения.

По информации Нацполиции, всего с начала проведения предвыборной кампании - с декабря 2018 года в полицию поступило 8,8 тыс. сообщений о нарушениях, открыто 378 уголовных производств и составлено 763 протокола.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ПОЛИЦИЯ, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]