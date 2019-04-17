Астронавт Кристина Кук установит рекорд пребывания в космосе для женщин - НАСА

Американский астронавт Кристина Кук, с марта работающая на Международной космической станции (МКС), пробудет там до февраля следующего года, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Работа К.Кук на орбите продлена до февраля 2020 года, она установит новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для женщин - 328 суток", - говорится в сообщении агентства.

Таким образом, К.Кук, работающая на МКС с 15 марта, побьет рекорд Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

Ранее о том, что двум американским астронавтам придётся задержаться на МКС дольше для обеспечения возможности полёта первого астронавта ОАЭ сообщал замглавы NASA Билл Герстенмайер.

"Мы работаем с "Роскосмосом" по уточнению программы полёта на 2019 год. Члены нашего американского экипажа Кристина Кук и Эндрю Морган останутся дольше, такая задержка поможет возможности полёта астронавта Объединенных Арабских Эмиратов", - сказал Б.Герстенмайер на пресс-конференции на Байконуре 15 марта.

Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг, с которыми улетела с Земли К.Кук, вернутся на планету осенью после 204 суток полета. Третье место в корабле "Союз МС" займет первый в истории астронавт из Объединенных Арабских Эмиратов, который после нескольких дней пребывания на орбите вернется на Землю в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-12". Как ранее сообщал "Интерфакс", им стал Хаззаа Аль-Мансури. Он отправится на МКС 25 сентября вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер, а вернется 3 октября.

В настоящее время Х.Аль-Мансури вместе со своим соотечественником Султаном Аль-Нейади проводят тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Полет астронавта ОАЭ приведёт к продлению времени нахождения на станции и члена другой экспедиции. Дольше запланированного на орбите пробудет Эндрю Морган, который 20 июля отправится в космос вместе с россиянином Александром Скворцовым, и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано из Италии.

О.Скрипочка и Д.Миер проработают на МКС до 6 февраля, когда вместе с К.Кук вернутся на Землю.