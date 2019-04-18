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Это интересно 18.04.2019 12:13

Кинокомпания Disney пожертвует $5 млн на восстановление Нотр-Дама

Американская The Walt Disney Company направит $5 млн на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери в столице Франции, пишет The Hill.

"The Walt Disney Company присоединяется к нашим друзьям и соседям по цеху, предлагая поддержку и пожертвование в $5 млн на восстановление этого незаменимого шедевра", - заявил в среду генеральный директор компании Роберт Айгер.

"Собор Парижской Богоматери - это маяк надежды и красоты, который на протяжении веков олицетворял сердце Парижа и душу Франции, вызывал благоговение и уважение к искусству и архитектуре и завоевал прочное место в истории человечества", - добавил он.

В 1996 году кинокомпания Disney выпустила мультфильм по мотивам романа Виктора Гюго "Горбун из Нотр-Дама", большая часть повествования которого тесно связана со знаменитым архитектурным памятником Парижа.

В понедельник пожар привел к серьезным повреждениям Собора Парижской Богоматери, у здания обвалилась крыша и рухнул шпиль. Прокуратура Франции ведет расследование инцидента, следователи исключают возможность умышленного поджога. Предположительно, пожар начался в районе крыши в зоне проведения работ по реконструкции.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что работы по полному восстановлению собора должны быть проведены в ближайшие пять лет.

С начала недели в фонд восстановления храма международными организациями, крупными компаниями и бизнесменами внесено около $1 млрд.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СОБОР, DISNEY


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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