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Это интересно 18.04.2019 13:09

Швейцария увеличила экспорт часов в марте рекордными темпами с октября

Швейцария повысила экспорт часов в марте 2019 года на 4,4%, рекордными темпами с октября прошлого года.

Согласно данным Федерации швейцарской часовой промышленности, поставки часов за рубеж в прошлом месяце составили 1,742 млрд швейцарских франков ($1,72 млрд).

Отмечается, что в марте страна увеличила поставки часов на все свои основные рынки сбыта. Поставки часов из Швейцарии в Гонконг повысились на 2,5%, до 236,2 млн франков, в США - на 5,9%, до 187,4 млн франков, в Китай - на 17,3%, до 141,5 млн франков, в Японию - на 21,8%, до 137,1 млн франков. Экспорт в Великобританию взлетел на 76,4%, до 134,7 млн франков,

Тем временем поставки швейцарских часов в Россию упали на 16,9%, до 12,5 млн франков.

Объем швейцарского экспорта в целом в марте увеличился в реальном выражении на 0,1% относительно февраля, тогда как импорт упал на 3,2%, свидетельствуют таможенные данные. Аналитики ожидали снижения первого показателя на 0,6% и роста второго на 0,8%.

Профицит торгового баланса Швейцарии в марте увеличился до 3,18 млрд франков по сравнению с 2,94 млрд франков в феврале.

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ВНЕШТОРГ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]