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Дальнее зарубежье 18.04.2019 17:03

В Эстонии сохраняется проблема безгражданства, имеют место факты героизации нацизма - материалы к двусторонней встрече

Российская сторона констатирует сохранение в Эстонии неблагоприятной ситуации в гуманитарной сфере, в частности, в связи с институтом безгражданства.

"Поправки в эстонское законодательство, вступившие в силу в январе 2016 года (позволяют предоставлять гражданство рождающимся в семьях "неграждан" детям), лишь прекратили рост числа "неграждан", не изменив ситуацию по сути", - отмечается в материалах в связи с российско-эстонской встречей на высшем уровне, которая пройдет в четверг в Кремле.

В документе подчеркивается, что властями Эстонии проводится целенаправленная линия не вытеснение русского языка, сужение русскоязычной образовательной сферы, в том числе под предлогом создания "единой школы", где обучение эстонских и русских детей должно вестись на эстонском языке.

"При этом игнорируются рекомендации профильных международных организаций, доклады которых по-прежнему содержат критические отзывы о положении дел в правочеловеческой сфере в Эстонии", - говорится в материалах.

В Москве также обращают внимание на то, что в Эстонии наблюдаются рецидивы героизации нацизма. Из последних упоминается воссоздание 2 сентября прошлого года в местечке Лихула памятника легионерам 20 эстонской дивизии "Ваффен-СС", а 22 июня прошлого года мемориальной доски по случаю 110-летия со дня рождения полковника "Ваффен-СС" А.Ребане.

"Вместе с тем российская сторона отмечает, что "определенные позитивные моменты имеются на направлениях межведомственного и межрегионального сотрудничества, активно развиваются культурные контакты. В частности, Москва и Таллин обсуждают совместные проекты празднования 100-летия певца Георга Отса и 200-летия открытия Антарктиды.

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Тэги: РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]