В Эстонии сохраняется проблема безгражданства, имеют место факты героизации нацизма - материалы к двусторонней встрече

Российская сторона констатирует сохранение в Эстонии неблагоприятной ситуации в гуманитарной сфере, в частности, в связи с институтом безгражданства.
"Поправки в эстонское законодательство, вступившие в силу в январе 2016 года (позволяют предоставлять гражданство рождающимся в семьях "неграждан" детям), лишь прекратили рост числа "неграждан", не изменив ситуацию по сути", - отмечается в материалах в связи с российско-эстонской встречей на высшем уровне, которая пройдет в четверг в Кремле.
В документе подчеркивается, что властями Эстонии проводится целенаправленная линия не вытеснение русского языка, сужение русскоязычной образовательной сферы, в том числе под предлогом создания "единой школы", где обучение эстонских и русских детей должно вестись на эстонском языке.
"При этом игнорируются рекомендации профильных международных организаций, доклады которых по-прежнему содержат критические отзывы о положении дел в правочеловеческой сфере в Эстонии", - говорится в материалах.
В Москве также обращают внимание на то, что в Эстонии наблюдаются рецидивы героизации нацизма. Из последних упоминается воссоздание 2 сентября прошлого года в местечке Лихула памятника легионерам 20 эстонской дивизии "Ваффен-СС", а 22 июня прошлого года мемориальной доски по случаю 110-летия со дня рождения полковника "Ваффен-СС" А.Ребане.
"Вместе с тем российская сторона отмечает, что "определенные позитивные моменты имеются на направлениях межведомственного и межрегионального сотрудничества, активно развиваются культурные контакты. В частности, Москва и Таллин обсуждают совместные проекты празднования 100-летия певца Георга Отса и 200-летия открытия Антарктиды.
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