Bakcell подписал с «Гран-при Азербайджана» контракт о трехгодичном спонсорстве

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) и национальный оператор мобильной связи Bakcell подписали в четверг соглашение о сотрудничестве.

Согласно достигнутой договоренности, Bakcell станет спонсором Гран-при Азербайджана «Формулы-1» на последующие три года, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с церемонии подписания.

Таким образом, Bakcell стала первой национальной компанией, которая воспользовалась новыми возможностями, открывшимися перед местным бизнесом после подписания нового контракта между Азербайджаном и «Формулой-1» в феврале текущего года.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между нами является очень символичным, поскольку Bakcell известна как самый скоростной мобильный провайдер, и поэтому мы очень гордимся новым партнерством с компанией, представляющей вид спорта, характеризующийся высокими скоростями», - сказал директор по маркетингу Bakcell Тодор Димитровски.

«Гран-при Азербайджана» играет важную роль как на местном, так и международном уровне», - сказал Т.Димитровски.

Р.Бабаев