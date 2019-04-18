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Спорт 18.04.2019 16:32

Bakcell подписал с «Гран-при Азербайджана» контракт о трехгодичном спонсорстве

Операционная компания Baku City Circuit (BCC) и национальный оператор мобильной связи Bakcell подписали в четверг соглашение о сотрудничестве.

Согласно достигнутой договоренности, Bakcell станет спонсором Гран-при Азербайджана «Формулы-1» на последующие три года, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» с церемонии подписания.

Таким образом, Bakcell стала первой национальной компанией, которая воспользовалась новыми возможностями, открывшимися перед местным бизнесом после подписания нового контракта между Азербайджаном и «Формулой-1» в феврале текущего года.

«Подписание соглашения о сотрудничестве между нами является очень символичным, поскольку Bakcell известна как самый скоростной мобильный провайдер, и поэтому мы очень гордимся новым партнерством с компанией, представляющей вид спорта, характеризующийся высокими скоростями», - сказал директор по маркетингу Bakcell Тодор Димитровски.

«Гран-при Азербайджана» играет важную роль как на местном, так и международном уровне», - сказал Т.Димитровски.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФОРМУЛА/1, BAKCELL, ПАРТНЕРСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]