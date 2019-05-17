Уральские авиалинии в июне удвоят частоту еженедельных рейсов из Самары в Баку

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит с 10 июня частоту полетов по маршруту Самара-Баку-Самара, сообщает авиаперевозчик.

«В настоящее время авиакомпания выполняет прямые рейсы из Самары в Баку по пятницам. С 10 июня 2019 года «Уральские авиалинии» вводят дополнительный рейс по данному маршруту - по понедельникам»,- отмечается в сообщении.

Рейсы выполняются на самолетах Airbus А320.

Перелет из Самары в Баку обойдется от 98 евро, из Баку в Самару - от 133 евро.

«Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года услугами перевозчика воспользовались 9 млн 579 человек, что на 13% больше показателя 2017 года. Более чем на 200 направлениях работают 45 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 16 А321 и 7 А319).

Н.Аббасова