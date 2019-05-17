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Транспорт и связь 17.05.2019 15:22

Уральские авиалинии в июне удвоят частоту еженедельных рейсов из Самары в Баку

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит с 10 июня частоту полетов по маршруту Самара-Баку-Самара, сообщает авиаперевозчик.

«В настоящее время авиакомпания выполняет прямые рейсы из Самары в Баку по пятницам. С 10 июня 2019 года «Уральские авиалинии» вводят дополнительный рейс по данному маршруту - по понедельникам»,- отмечается в сообщении.

Рейсы выполняются на самолетах Airbus А320.

Перелет из Самары в Баку обойдется от 98 евро, из Баку в Самару - от 133 евро.

«Уральские авиалинии» - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года услугами перевозчика воспользовались 9 млн 579 человек, что на 13% больше показателя 2017 года. Более чем на 200 направлениях работают 45 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 16 А321 и 7 А319).

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, РЕЙС, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]