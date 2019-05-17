Павильон «Азербайджан» на ВДНХ в конце 2019г проведет первую выставку

Первая выставка в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоится в конце 2019 года, сообщает Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (КГПСМ).

«Почти завершены работы по реставрации фасадов павильона «Азербайджан» с майоликой и окнами, украшенными фигурной лепкой. Специалисты приступили к интерьерам. Они расчищают многоцветную лепнину, восстанавливают роспись фресок. Всего предстоит обновить 8 залов, уложить мраморные полы, восстановить световые фонари»,- сообщает КГПСМ.

По его информации, через три месяца по бокам фасада появятся демонтированные в 1960-х годах скульптуры «Колхозница» и «Чабан», воссозданные по слепкам, хранящимся в фонде азербайджанского музея искусств.

«Оранжерею украсят чаши фонтанов. В конце 2019 года в выставочных пространствах первого этажа планируется открыть первую выставку»,- отмечается в информации.

Издание отмечает, что выполнение работ обеспечивает Aurora Group (AG) на всех стадиях проекта, от проведения научных изысканий, проектирования, подготовки разрешительных документов и до реставрационных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

«Проекты реставрации требуют кропотливой и часто ручной работы. Стоимость восстановления иногда превышает цену создания самых дорогих интерьеров. Не так давно мы обнаружили под одной из обшивок фреску. Возникла необходимость реставрации», – рассказал КГПСМ учредитель AG Максим Неретин.

Он отметил, что павильон «Азербайджан» – один из 49 объектов культурного наследия на ВДНХ. Работы ведутся в рамках полномасштабной реконструкции выставки.

Павильон «Азербайджан» построен в 1939 году по проекту азербайджанских архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. Он представлял собой яркий образец сталинской эклектики.

Это было прямоугольное одноэтажное здание с 16-метровым портиком с двумя колонами в центральной части. Одними из главных украшений фасада стали национальные витражи «шебеке» из орехового дерева. Стены боковых и заднего фасада оживил пышный восточный орнамент.

В 1939 году в простенках между лепным орнаментом можно было увидеть живописные композиции, выполненные темперой и позднее утраченные. Залы павильона были украшены многоцветной лепниной. В 1954 году к павильону было пристроено двухэтажное здание с экспозиционными и административными помещениями и оранжерея.

Серьезные изменения здание претерпело в 1960-х годах, тогда павильон получил отраслевое назначение и название «Информатика и вычислительная техника». Главный фасад был закрыт металлической конструкцией.

Возвращение к историческому виду началось в 2014 году: сняли металлическую облицовку, интерьеры расчистили. В 2016 году павильон передали республике Азербайджан. Средства на реконструкцию выделены Фондом Гейдара Алиева.

Ф.Исазаде