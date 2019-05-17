Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви

Исследователь истории, карабахский армянин, руководитель «Движения за восстановление Албанской Автокефальной церкви и наследия тюрок-христиан» Артур Агаджанов распространил видеообращение, посвященное недавно опубликованной книге политолога Фуада Ахундова «О причинах исчезновения книги Иосифа Орбели».

А.Агаджанов ознакомился с работой Ф.Ахундова посредством сайта http://karabakhchurch.com/, на котором размещена данная книга-исследование. В нем научно объясняются причины уничтожения И.Орбели своей работы «Надписи Гандзасара и hавоцптука» и разоблачаются армянские фальсификации наследия Албанской Церкви в Карабахе.

В своем видеообращении Агаджанов высоко оценивает работу Ахундова, которое проливает свет на многие аспекты, того как армянская сторона фальсифицировала и присваивала албанское духовное и архитектурное наследие в Карабахе, в частности Гандзасарский монастырь, многие века являвшийся патриархатом Албанской церкви.

По мнению Агаджанова именно под давлением армянской стороны, И.Орбели был вынужден уничтожить свой труд «Надписи Гандзасара и hавоцптука», увидевший свет в 1919 году в Петрограде. Дело в том, что собранные И.Орбели в Карабахе, в албанских церквях, и на кладбищах эпиграфические надписи, подтверждали принадлежность этого наследия к Албанской церкви и народу. Более того эпиграфические надписи фиксируют, что издревле здесь проживали и правили тюрки, принявшие христианскую веру. По мнению историка, тюркские корни карабахских армян тщательно скрываются и все, кто проявляет интерес к этой теме, подвергается обструкции и гонениям. В качестве свежего примера А.Агаджанов приводит нападки, которым подвергся в СМИ и соцсетях директор «Мосфильма», известный кинорежиссер Карен Шахназаров, который в одном из интервью рассказал о тюркских корнях его предков - мелик Шахназаровых из Карабаха.

Агаджанов напомнил о том, каким он подвергается нападкам за то, что исследует тюркские корни карабахских армян. На этом фоне его поразила та теплота, с которой он был встречен в Азербайджане в 2017 году, когда ему удалось побывать не только в Баку, но и посетить прифронтовые районы. Здесь он смог встретиться с простыми карабахцами, азербайджанцами – найти дополнительные материалы по исследованию тюркских корней карабахских армян и ценные факты о истории Албанской церкви. Агаджанов весьма резонно отмечает, что наличие большого количества тюркских фамилий среди армян напоминает об их настоящем прошлом и истории. О роли и вкладе тюрок-христиан в наследие древней Албанской церкви и государственности.

С видеообращение А.Агаджанова можно ознакомиться по ссылке

https://drive.google.com/file/d/11H_9c2F5_J530kHynbOuOFfObNgLhUi5/view?usp=sharing

А.Азизов