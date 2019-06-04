Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования

В Азербайджане русскому языку придается большое значение, заявил заместитель министра образования Фируддин Гурбанов.
«Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке. В 14 ВУЗах страны 70% всех специальностей преподается на русском», - сказал замминистра в Бакинском славянском университете на торжественной церемонии подведения итогов XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.
Он отметил увеличивающийся среди школьников интерес к Олимпиаде по русскому языку и литературе.
«Если на прошлой Олимпиаде участвовали 2,8 тыс. учеников из 605 школ, то сегодня в ней уже участвуют 3,5 тыс. детей из 638 средних общеобразовательных учреждений», - сказал Гурбанов.
Активный интерес азербайджанских школьников к изучению русского языка и литературы отметил и посол России в Баку Михаил Бочарников.
«Мы наблюдаем массовое увлечение русским языком среди азербайджанских школьников. Самое главное, что молодые люди любят, изучают русский язык, читают на русском. Книга на русском языке не только вносит вклад во взаимопонимание между нашими народами, но и открывает более широкие перспективы в понимание того, что происходит в мире», - подчеркнул дипломат.
Бочарников назвал взаимопроникновение культур одним из основных составляющих развития азербайджано-российских отношений.
Победителями XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе стали 214 учащихся.
Участие в Олимпиаде приняли 3,499 тыс. учеников 7-8-х классов из 638 общеобразовательных учреждений, представляющих 51 регион Азербайджана.
Олимпиада по русскому языку и литературе ежегодно проводится посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
Р.Бабаев
Россия в 2018 году поставила Азербайджану 40 БМП - доклад ООН
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов – Минобороны Азербайджана
Баку и Белград обменялись мнениям по последним событиям вокруг Карабаха и Косово – МИД Азербайджана
Эльдар Абдуллаев стал и.о. председателя правления БФБ
SOCAR увеличила долю в Baku Shipyard Company
ИВ Гянджи направит около 2,5 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Астаринского района получит 2,3 млн манатов на строительство дома для пострадавших от оползня
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
США и Великобритания могут заключить выдающееся соглашение по торговле - Трамп
Правящая Демпартия Молдавии готовит акции протеста на случай создания коалиции правых с социалистами - СМИ
Постпредом Израиля в ООН, возможно, станет нынешний министр внутренней безопасности Эрдан
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан
Компания Bakcell организовала праздник для детей по случаю 1 июня
В Баку в конце июня пройдет международный страховой форум
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви