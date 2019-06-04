Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке – замминистра образования

В Азербайджане русскому языку придается большое значение, заявил заместитель министра образования Фируддин Гурбанов.

«Более 130 тыс. учащихся получают в Азербайджане образование на русском языке. В 14 ВУЗах страны 70% всех специальностей преподается на русском», - сказал замминистра в Бакинском славянском университете на торжественной церемонии подведения итогов XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе.

Он отметил увеличивающийся среди школьников интерес к Олимпиаде по русскому языку и литературе.

«Если на прошлой Олимпиаде участвовали 2,8 тыс. учеников из 605 школ, то сегодня в ней уже участвуют 3,5 тыс. детей из 638 средних общеобразовательных учреждений», - сказал Гурбанов.

Активный интерес азербайджанских школьников к изучению русского языка и литературы отметил и посол России в Баку Михаил Бочарников.

«Мы наблюдаем массовое увлечение русским языком среди азербайджанских школьников. Самое главное, что молодые люди любят, изучают русский язык, читают на русском. Книга на русском языке не только вносит вклад во взаимопонимание между нашими народами, но и открывает более широкие перспективы в понимание того, что происходит в мире», - подчеркнул дипломат.

Бочарников назвал взаимопроникновение культур одним из основных составляющих развития азербайджано-российских отношений.

Победителями XI республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе стали 214 учащихся.

Участие в Олимпиаде приняли 3,499 тыс. учеников 7-8-х классов из 638 общеобразовательных учреждений, представляющих 51 регион Азербайджана.

Олимпиада по русскому языку и литературе ежегодно проводится посольством России и представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Р.Бабаев