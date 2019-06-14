Министр обороны Китая вскоре посетит Азербайджан

Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ планирует посетить Азербайджан, сообщает азербайджанское министерство обороны.

«Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в пятницу встретился с послом Китая Вэй Цзинхуа, в связи завершением своей дипломатической миссии в Баку», - сообщает оборонное ведомство.

Гасанов отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Китаем развивается так же, как и в других сферах и выразил уверенность в его дальнейшем продолжении.

Министр выразил послу признательность за усилия в расширении военных связей между странами в период дипломатической деятельности в Азербайджане, пожелал ему успехов в дальнейшей работе.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в том числе запланированному визиту министра обороны Китая в Азербайджан», - отмечается в сообщении.

При этом оборонное ведомство не указывает сроки визита в Азербайджана главы Минобороны Китая.

Б.Рустамбеков