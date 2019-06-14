Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в I квартале увеличился на 3% – ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за первый квартал 2019 года составил $1 млрд 602,7 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Как сообщалось ранее, профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за январь-март 2018 года составил $1 млрд 555,7 млн. Таким образом, профицит за I-ый квартал увеличился на 3%.
В январе-марте 2019 года ВВП Азербайджана составил $10,6 млрд. Таким образом, профицит счета текущих операций составил 15,1% ВВП.
Согласно платежному балансу, опубликованного на сайте Центробанка, профицит по нефтегазовому сектору в январе-марте 2019 года составил $3 млрд (рост на 4,6%), тогда как по ненефтяному сектору дефицит составил $1,4 млрд (рост на 6,4%).
Средняя цена на нефть в I-ом квартале 2019 года составила $62 за баррель против $65 годом ранее.
По данным ЦБ положительно на счет текущих операций в отчетном периоде повлияли: рост профицита внешней торговли на 3%; рост ненефтяного экспорта на 17,2%; рост нефтегазового экспорта на 2,6%; снижение дефицита по услугам на 2,1%.
По данным ЦБА, в первом квартале 2019 года объем внешнеторгового оборота составил $7 млрд и Азербайджан имел во внешней торговле профицит на уровне $2,4 млрд. При этом 11% объема внешнеторгового оборота пришлось на страны СНГ, 89% - на страны дальнего зарубежья.
В структуре экспорта, объем которого составил $4,7 млрд. При этом непосредственный экспорт нефти и нефтепродуктов составил $3,6 млрд, включая экспорт нефти на $3,5 млрд.
В структуре импорта, объем которого составил $2,3 млрд, на потребительские товары пришлось $1,1 млрд (включая $403 млн - продовольственные товары). Импорт в Азербайджан оборудования и специальных товаров в первом квартале составил $244,2 млн или 10,8% всего импорта.
Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2018 год составил $6 млрд 51,1 млн и по сравнению с 2017 годом увеличился в 3,6 раза.
А.Азизов
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