Парламент Азербайджана одобрил повышение с 1 октября минимальной пенсии на 25%

Пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет индексироваться в Азербайджане по новому порядку.
Это предусмотрено изменениями в закон «О трудовых пенсиях», принятых в третьем чтении в пятницу на пленарном заседании Милли меджлиса, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Согласно изменениям, пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет раз в год индексироваться согласно годовому уровню инфляции.
В настоящее время пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии индексируется раз в год согласно уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты.
Кроме этого, изменения в законе предусматривают повышение минимальной трудовой пенсии с 1 октября 2019 года на 25% - до 200 манатов. В настоящее время этот показатель составляет 160 манатов.
А.Мамедов
Парламент Азербайджана принял изменения в госбюджете на 2019г, предусматривающие рост расходов на оборону
Вице-премьер Азербайджана представит ООН отчет по достижению Целей устойчивого развития
Дипломаты Азербайджана и РФ обсуждают подготовку к Каспийскому экономическому форуму
Продление сделки ОПЕК+ не меняет фундаментальный прогноз перенасыщенности рынка - МЭА
Украинская Power Pro рассчитывает создать в Азербайджане СП по производству спортивного питания и средств гигиены
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
В ЕС признают необходимость шагов навстречу Грузии на ее пути евроинтеграции - посол Франции
В Туве возбудили дело в связи с гибелью десяти человек при попытке пересечь реку вброд на УАЗе
Москва и Ашхабад работают над вопросом выдачи туркменских загранпаспортов бипатридам - МИД РФ
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Токаев осенью посетит Бишкек с госвизитом - премьер Казахстана
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию