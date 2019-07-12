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Социум 12.07.2019 12:34

Парламент Азербайджана одобрил повышение с 1 октября минимальной пенсии на 25%

Пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет индексироваться в Азербайджане по новому порядку.

Это предусмотрено изменениями в закон «О трудовых пенсиях», принятых в третьем чтении в пятницу на пленарном заседании Милли меджлиса, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно изменениям, пенсионный капитал, отмеченный в страховой части личного счета застрахованного, будет раз в год индексироваться согласно годовому уровню инфляции.

В настоящее время пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии индексируется раз в год согласно уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты.

Кроме этого, изменения в законе предусматривают повышение минимальной трудовой пенсии с 1 октября 2019 года на 25% - до 200 манатов. В настоящее время этот показатель составляет 160 манатов.

А.Мамедов

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Тэги: ПЕНСИИ, КАПИТАЛ, ИНДЕКСАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]